Lunes 18 de Agosto, Neuquén, Argentina
Día de luto oficial en la región

Se incendió una planta de pólvora en Rusia y el saldo es desolador: 20 muertos y 134 heridos

Un incendio en una fábrica en el distrito de Shilovsky, región de Ryazan, provocó un saldo fatal y numerosos heridos. Las autoridades declararon duelo regional y continúan las labores de rescate.

Por Redacción

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:49
Un grave incendio ocurrido en una planta de producción de pólvora en el distrito de Shilovsky, ubicado en la región central rusa de Ryazan, causó la muerte de 20 personas y heridas a otras 134, según informó la sede operacional regional este lunes.

Hasta las 7:00 horas, hora de Moscú, se confirmaron las 20 víctimas fatales. Entre los heridos, 31 fueron trasladados a hospitales de Ryazan y Moscú para recibir atención médica especializada, mientras que 103 personas recibieron asistencia ambulatoria en el lugar.

En respuesta a esta tragedia, el gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, declaró el lunes 18 de agosto como día de luto oficial en la región. Además, ordenó que las banderas ondeen a media asta y se cancelaron todos los eventos culturales y deportivos programados.

Las autoridades mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate en el sitio del incendio, trabajando para controlar la situación y atender a los afectados.

