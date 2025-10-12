Auto fuera de control chocó al microbús del equipo de banderilleros del TC Neuquino

Un fuerte accidente vial tuvo lugar en la madrugada del sábado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Plaza Huincul, cuando un auto fuera de control impactó violentamente contra un microbús en el que viajaban cinco banderilleros zapalinos pertenecientes a la Federación Neuquina de Automovilismo.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el grupo se dirigía hacia el Autódromo de Centenario para participar de una nueva fecha del TC Neuquino. Según testigos, un Volkswagen conducido por un joven perdió el control e impactó de lleno contra el microbús, para luego continuar su recorrido desestabilizado y chocar contra una columna de alumbrado público.

Afortunadamente, los cinco integrantes del equipo resultaron ilesos, aunque sufrieron contusiones a raíz del fuerte golpe. El conductor del microbús, Roberto “Cachy” Vázquez, fue trasladado al hospital de Plaza Huincul para realizarse controles médicos de rutina, debido a un golpe en la cabeza que sufrió al impactar contra el parante del vehículo.

Tras las evaluaciones médicas y los trámites correspondientes, los banderilleros pudieron continuar su viaje hacia Centenario para cumplir con la jornada de automovilismo programada.

El incidente generó preocupación en el ambiente del deporte motor neuquino, pero también alivio por el buen estado de salud de los trabajadores, que desempeñan un rol clave en la seguridad de cada competencia.