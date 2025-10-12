Secuestraron 18 truchas arcoíris en un control de ruta en Meliquina

El sábado por la noche, alrededor de las 21 horas, personal operativo de Fauna de San Martín de los Andes, en un trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, llevó adelante un control de ruta en el cruce de Meliquina, donde se secuestraron 18 ejemplares de trucha arcoíris que eran transportadas sin la documentación correspondiente.

Durante el procedimiento se detectó a dos infractores, uno de ellos mayor de edad y otro menor, quienes provenían de la zona de Meliquina y no contaban con los permisos reglamentarios para el transporte de fauna ictícola, infringiendo la Ley Provincial de Guardafauna del Neuquén.

Desde la Dirección Provincial de Fauna informaron que este tipo de controles forma parte del plan de prevención del furtivismo y protección de los recursos naturales, cuyo objetivo es preservar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y desalentar la pesca ilegal.

Las 18 truchas decomisadas fueron entregadas al Club Vega San Martín, una institución local que cuenta con un merendero comunitario, donde los ejemplares serán destinados a un fin social.

Autoridades del área adelantaron que continuarán los controles en rutas, ríos y lagos de la región, reforzando la presencia de personal de Guardafauna para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.