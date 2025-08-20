En medio de las negociaciones, Rusia sigue atacando Ucrania: al menos 14 heridos

Al menos 14 personas, entre ellas tres niños pertenecientes a la misma familia, resultaron heridas tras un ataque del régimen ruso contra la ciudad ucraniana de Ojtirka, en la región de Sumi, informaron las autoridades, que también reportaron un bombardeo contra instalaciones gasísticas en la ciudad de Odesa, donde una persona resultó lesionada.

Los agresores lanzaron quince drones contra un barrio residencial, donde entre los heridos hay niños de 5 meses y 4 y 6 años, escribió en X la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko. "Rusia sigue expresando sus temores a través de actos de puro terrorismo por toda Ucrania, otra vez atacando las casas de familias y sus niños mientras dormían”, señaló.

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que, en total, el régimen agresor lanzó 93 drones y dos misiles balísticos Iskander-M contra distintos puntos del país. Las fuerzas de defensa lograron abatir 62 de los drones, entre ellos modelos Shahed de origen iraní y drones réplica, además de uno de los misiles. Se registraron impactos, tanto de proyectiles como de restos, en 20 puntos distintos.

Los Servicios Estatales de Emergencia también reportaron un "ataque masivo de drones” en Odesa, donde una estación de distribución de gas resultó dañada. También infraestructura del puerto de la ciudad resultó afectado. Además, en Kostiantinivka, en la región de Donetsk, una explosión causó daños en cinco edificios de apartamentos y por lo menos tres personas permanecen sepultadas bajo los escombros, mientras continúan las operaciones de rescate.

Todos estos ataques "no hacen sino confirmar la necesidad de ejercer presión sobre Moscú, la necesidad de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia sea totalmente efectiva", aseguró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Necesitamos garantías de seguridad fuertes para garantizar una paz verdaderamente fiable y duradera", remachó, en alusión a los esfuerzos diplomáticos por poner en marcha la negociación de un acuerdo de paz con Rusia.

Fuente: EFE, AFP