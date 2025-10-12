La Selección Argentina de fútbol sigue en Miami, donde el martes por la noche se medirá con Puerto Rico en el estadio del Inter de esa misma ciudad que este sábado por la noche vibró con otra actuación destacada de Lionel Messi para Las Garzas y a quien se espera de regreso en las prácticas del equipo de Lionel Scaloni.

Cómo se explicará la inédita salida del capitán, en plena fecha FIFA para jugar un partido oficial de la MLS, se conocerá en la próxima conferencia de prensa del técnico Lionel Scaloni que suele manejar todo con bastante naturalidad, aunque el hecho haya sido lo suficientemente llamativo como para hacerle frente a las críticas.

La situación marca un precedente complicado a nivel de clubes, más allá que el protagonista allá sido una súper estrella mundial como Messi. Mientras todo eso sucedía, el otro que abandonaba el búnker de manera oficial era el mediocampista Enzo Fernández, quien ya voló a Londres para reincorporarse a Chelsea.

A la Argentina le costó décadas construir el sentido de pertenencia a un combinado nacional que es ejemplo en este sentido, desde la figura de técnicos como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo que hicieron de cada convocatoria algo primordial, tal vez el gen más importante como para que la AFA llegue a bordar tres estrellas por encima de su escudo.

Finalísima

Y en medio de una fecha FIFA por demás revolucionada en la Argentina, trascendió desde España la fecha y lugar de la finalísima contra el último campeón europeo.

Según medios de prensa cercanos a la información del combinado nacional español, el mano a mano contra el campeón del mundo y bicampeón de América sería el sábado 28 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, allí mismo donde se consagró Argentina en 2022.

A dos meses del inicio del Mundial, el test de alto riesgo no es lo que Scaloni prefería, pero es que el mano a mano entre Lamine Yamal y Messi es de lo más esperado en el mundo. Más allá de lo deportivo, económicamente también hay mucho en juega para ambas federaciones.

El contraste es notable con el nivel de rivales en esta ventana de amistosos donde se enfrentó a una juvenil y Venezuela y espera un desconocido Puerto Rico.