Gimnasia de Mendoza se quedó con la final por el primer ascenso a la primera división y el título de primera nacional, superando al Deportivo Madryn por 3-0 en los penales luego de igualar en 1 tanto. El elenco chubutense ahora buscará por otra vía llegar a la máxima categoría.

El Aurinegro perdió la gran chance de ser el sexto elenco de la Patagonia en subir a primera división, logro que tiene en su poder Cipolletti, Huracán de Comodoro Rivadavia, Deportivo Roca, Independiente de Trelew, y Atlético Regina, todo ellos mediante los viejos regionales y Torneos nacionales de la década del 70. A ellos, se les suma la Liguilla pre libertadores de 1986, que disputó Alianza de Cutral Co, torneo también considerado como de primera división.

El equipo que más jugó fue Cipolletti con 6 temporadas, la del 73, 75, 77, 79, 81, y la última en el 85. Luego viene Huracán de Comodoro Rivadavia, quien disputó las temporadas 1971, 74, y 76. EL Deportivo Roca jugó la máxima categoría en dos oportunidades, en 1970, y 1982.

equipo de Cipolletti que jugó el nacional del 77

A la lista se le suman Independiente de Trelew en el nacional de 1972, Atlético Regina en 1974, y la Liguilla Pre Libertadores de Alianza de Cutral Co, donde jugó el mano a mano con Boca en 1986.

En el caso de que el Deportivo Madryn logre el objetivo por vía reducido, sería el primer equipo de la Patagonia en conseguirlo mediante el nuevo formato, logrando los ascenso desde el TDI, Argentino B, Federal A, y ahora primera nacional. Para ellos espera rival en la segunda fase, o cuartos de final por el segundo boleto a primera.