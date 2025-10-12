River va por la recuperación ante Sarmiento en El Monumental

Desde las 19.15hs, River recibe a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario, llega de tres derrotas consecutivas, y en casa buscará escalar posiciones en la zona de clasificados.

Producto de lesiones, sanciones, y convocados a la fecha FIFA, Marcelo Gallardo deberá ingeniarse para armar el 11 ideal para esta jornada, donde el objetivo es volver a ganar, y acomodarse tanto en el torneo como en la tabla anual. En la zona B, acumula 18 unidades, posicionado en la quinta colocación, a cinco del puntero Riestra.

Para este juego, no contará con Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, convocados con sus respectivas selecciones; lo positivo son los retornos de Sebastián Driussi y Maximiliano Meza.

Por otro lado, Sarmiento está necesitado de triunfo ya pelea el descenso, perdió en su última presentación ante Gimnasia por 1-0, dejándolo 26 en la anual, y 28 en la de promedio. En el torneo clausura está noveno con 12 puntos. Un triunfo en EL Monumental podría hacerlo escalar en las tres, y escapar al descenso.

Probables formaciones:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Datos del partido

Hora: 19.15

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino