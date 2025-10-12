¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 12 de Octubre, Neuquén, Argentina
River va por la recuperación ante Sarmiento en El Monumental

El elenco de Marcelo Gallardo buscará recuperar terreno en el Grupo B, ante un necesitado equipo de Junín.

Por Pablo Chagumil
Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 16:51
El Millonario va por la recuperación luego de tres derrotas en fila en el campeonato

Desde las 19.15hs, River recibe a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario, llega de tres derrotas consecutivas, y en casa buscará escalar posiciones en la zona de clasificados.

Producto de lesiones, sanciones, y convocados a la fecha FIFA, Marcelo Gallardo deberá ingeniarse para armar el 11 ideal para esta jornada, donde el objetivo es volver a ganar, y acomodarse tanto en el torneo como en la tabla anual. En la zona B, acumula 18 unidades, posicionado en la quinta colocación, a cinco del puntero Riestra.

Para este juego, no contará con Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, convocados con sus respectivas selecciones; lo positivo son los retornos de Sebastián Driussi y Maximiliano Meza.

Por otro lado, Sarmiento está necesitado de triunfo ya pelea el descenso, perdió en su última presentación ante Gimnasia por 1-0, dejándolo 26 en la anual, y 28 en la de promedio. En el torneo clausura está noveno con 12 puntos. Un triunfo en EL Monumental podría hacerlo escalar en las tres, y escapar al descenso.

Probables formaciones:

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Datos del partido

Hora: 19.15

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

