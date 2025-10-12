Aldosivi ganó por primera vez en el Torneo Clausura 2025 y fue en la 12ª fecha como local ante Huracán en el Mundialista 2 a 0 con los goles de Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo y de Giuiano Cerato a los 47 del complemento.

Bajo una lluvia constante y en un campo de juego embarrado, el Tiburón gritó bien fuerte en los primeros instantes, saliendo de esta manera del fondo de todo.

Es cierto que aún sería uno de los dos equipos que perderían la categoría, pero con 4 fechas por jugar, dejó de ser el último en los promedios, hundiendo a San Martín de San Juan, y comienza a mirar de reojo la tabla anual donde se le acercó mucho a Godoy Cruz, Sarmiento, Banfield y se mantuvo a tiro a Talleres de Córdoba.

El equipo dirigido por Guillermo Farré sabía de las victorias del Santo en cancha de San Lorenzo y de la T en La Plata, pero perdido por perdido saltó a la cancha y demostró carácter.

Todo el tramo final del partido fue a puro aguante. Aferrado a los tres puntos no quedó otra que replegarse para esperar alguna contra que nunca terminó de armarse hasta el minuto 47, cuando se hilvanaron una serie de pases en transición y terminó con Giuliano Cerato empujando la pelota al fondo de la red.

La tabla anual

Con estos resultados de la fecha 12, en la tabla anual ahora quedó último San martín con 23, El Tiburón llegó a 24 y luego viene Godoy Cruz que debe completar su encuentro, apenas con 26.

Un poco más arriba, Sarmiento cuenta 27, los mismos que Talleres y un poquito más holgados surgen Banfield con 28 y Gimnasia con 29.