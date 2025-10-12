Daniela Celis habló de su relación con Thiago Medina y contó si habrá casamiento

Mientras Thiago Medina atraviesa la etapa final de su recuperación en su casa, tras el grave accidente que lo tuvo internado varias semanas, Daniela Celis volvió a hablar de su relación con él y enfrentó los rumores de compromiso que surgieron en los últimos días. Las versiones comenzaron luego de que Romina Uhrig insinuara que el joven le habría propuesto casamiento a la madre de sus hijas en el hospital.

La situación tomó más fuerza cuando, a la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Daniela Celis fue abordada por Martín Salwe, periodista del ciclo Lape Club Social, quien no dudó en consultarle directamente por el supuesto pedido de matrimonio. Con su estilo espontáneo, la influencer respondió con gran sorpresa: “¿Eh? No, no sé”, dijo entre risas, intentando esquivar las versiones que circulaban.

Lejos de conformarse con la evasiva, Salwe insistió con la pregunta que todos querían hacer: “Trascendió que te propuso casamiento. Le preguntaron eso. ¿Te gustaría casarte con él?”. Entonces, Daniela Celis eligió la cautela, aunque sin cerrar la puerta del todo: “Vamos a ver si nos volvemos a enamorar”, expresó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación futura.

Es que fue Romina Uhrig la que metió a la ex pareja en esta situación tensa. Invitada por Gastón Trezeguet a su programa contó que durante una de sus visitas al hospital decidió preguntarle a Thiago si aún pensaba en casarse con la madre de sus hijas. “Le pregunté si todavía quería casarse con Daniela, y me dijo que sí”.

La ex Gran Hermano aprovechó la charla para hablar también del breve romance que Thiago Medina había tenido con la Tana Fenocchio después de su separación. Trezeguet la chicaneó con el tema, pero Romina no esquivó la respuesta y fue contundente: “Él ama a Dani, a veces pasan estas cosas y a uno le nace el amor... querer casarse con ella y estar con ella”..

Pero no quedó ahí, ya que fue contundente al contar detalles: “¡Ya se lo propuso! Estaba en terapia y le dijo: casate conmigo”, relató con una sonrisa, recordando el momento en que Thiago, aún internado, expresó su deseo de formalizar su historia con Daniela.

Ante estas declaraciones los rumores estallaron y ahora Daniela Celis y Thiago Medina son consultados al respecto. Por lo pronto. Ambos buscarán apoyarse mutuamente en la recuperación para luego determinar qué ocurrirá con su historia de amor. ¿Habrá lugar para un capítulo más?