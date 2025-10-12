Wanda Nara confesó cuál pudo ser el motivo por el que padece Leucemia: “Es por…”

En una de las charlas más sinceras de su carrera, Wanda Nara se abrió como pocas veces al recordar el momento en que supo que padecía leucemia. Lo hizo en La Noche Divina de Dante, el ciclo de Dante Gebel, donde habló sin filtros sobre el impacto que la enfermedad transita. Pero no sólo eso, sino que además hizo énfasis en lo que habló con los médicos respecto al motivo que podría haberle despertado dicha enfermedad.

Durante la entrevista, la conductora de MasterChef Celebrity relató cómo fue recibir un diagnóstico que le cambió la vida de un día para el otro. “Tengo leucemia”, le dijo al presentador, y enseguida aclaró: “Está controlado”. La frase, tan directa como cruda, marcó el tono de una conversación donde Wanda Nara dejó ver la mezcla de miedo, incertidumbre y fortaleza que acompañó el proceso desde el primer momento.

“No terminaba de entender lo que me pasaba porque nadie me lo quería decir”, confesó. Fue así como vivió unos primeros días de angustia y desconcierto, sobre todo porque sus hijos percibían lo que ocurría sin poder comprenderlo del todo. “Pedía mucho por los chicos... cuando sos mamá es lo único que te importa”, explicó, dejando ver que su prioridad siempre estuvo puesta en la familia.

La empresaria recordó que los más grandes, Valentino, Constantino y Benedicto López, reaccionaron con mucho temor. “Los más grandes se encerraron en un baño y nada, no querían salir”, relató con tristeza. También habló del vínculo inquebrantable que mantiene con Isabella y Francesca Icardi: “Yo soy como una mamá que está 24 horas con el teléfono, ya es raro para mí no tenerlo acá”, dijo, evidenciando cuánto la afectó la distancia durante la internación.

En otro tramo, Wanda Nara contó que encontró fuerza en la fe. “Hoy estoy bien”, aseguró, y explicó que atraviesa este proceso con una conexión espiritual que se volvió clave para su equilibrio emocional. “Sentía que Dios me dijo ‘hasta acá’”, relató, aludiendo a la sensación de haber recibido una advertencia divina que la hizo replantearse todo. Además, mencionó que los tratamientos fueron cambiando con el tiempo y que aprendió a adaptarse a cada nueva etapa.

Fue entonces cuando reveló el punto más impactante de la noche: el posible detonante de la enfermedad. “El médico me dice: ‘Mirá, yo no te lo puedo poner por escrito, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, contó Wanda, destacando que su caso no es habitual en personas de su edad. “Es una enfermedad que no suele ocurrir en personas de mi edad. Soy súper sana... jamás consumí nada, y yo decía ‘¿por qué a mí, si me alimento bien?’”, agregó con honestidad.

Con la serenidad que la caracteriza en este nuevo capítulo de su vida, Wanda Nara dejó un mensaje que resume todo lo aprendido: “La salud no es una ciencia exacta”. Con esa frase, la empresaria dio cierre a una charla íntima donde se mostró más humana que nunca, asumiendo que incluso en medio del dolor puede encontrarse una forma de paz.