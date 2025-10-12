Carini Zampini confirmó la vuelta de Dulce Amor y habló de sus besos fogosos con Sebastián Estévanez

A más de una década del fenómeno que marcó la televisión argentina, Dulce Amor vuelve a estar en boca de todos. La novela que unió a Carina Zampini y Sebastián Estévanez en una historia de amor inolvidable podría tener su tan esperada continuación, y fue la propia actriz quien encendió la ilusión de los fanáticos al confirmar que las conversaciones ya están en marcha.

En una charla distendida con Ángel de Brito en el ciclo Bondi, Zampini confesó que la idea de retomar la historia está más viva que nunca. “Tenemos ganas, con Sebas. Es una novela que fue un suceso”, aseguró, dejando en claro que ambos actores mantienen intacta la química y las ganas de volver a trabajar juntos.

El recuerdo del éxito sigue tan presente como el cariño del público. Estrenada en 2012 por Telefe, Dulce Amor conquistó a millones de espectadores con su mezcla de romance, drama y humor ambientado en una fábrica familiar. “Nos decían que iba a salir a la tarde, después dijeron ‘no, va a salir a la noche’. ¿Vamos a competir con las novelas de Pol-ka? Y fue un suceso”, recordó con orgullo la actriz, destacando cómo aquella producción superó todas las expectativas.

A lo largo de los años, tanto Zampini como Estévanez recibieron innumerables mensajes de los seguidores pidiendo una segunda parte. “Todos quieren que vuelva. Se engancharon mucho los hombres. La gente quería que eso sea cierto”, dijo divertida, haciendo referencia al magnetismo que su pareja televisiva generaba en la audiencia.

Entre risas, Carina también se animó a hablar de uno de los temas más recordados de la ficción: los apasionados besos con Sebastián Estévanez. “No chapábamos con lengua. Era una novela en donde el beso llegó como en las de Romay, tardaban un siglo”, contó entre carcajadas, para luego agregar que la complicidad entre ambos hacía que las escenas fueran difíciles de grabar. “Me reía mucho, tenía que volver a maquillarme cada vez que tenía un beso con Sebastián”, reveló divertida.

El entusiasmo por volver a grabar se mezcla con la nostalgia de los buenos tiempos. Zampini reconoció que Dulce Amor fue un punto de inflexión en su carrera y que no descarta repetir la experiencia: “Fue una historia hermosa, la gente la recuerda con tanto cariño que sería un placer revivirla”.

De este modo, Carina Zampini vuelve a despertar la expectativa de los fans que sueñan con ver a Victoria y Marcos otra vez en pantalla. Si finalmente se concreta, Dulce Amor II promete traer de regreso no solo a una pareja icónica, sino también a la esencia de aquellas novelas que marcaron una época.