Córdoba: apareció con vida el hijo de las mujeres asesinadas y arrestaron a su padre

Después de horas de intensa búsqueda y gran preocupación, las autoridades confirmaron este domingo que encontraron al niño de 5 años que había sido sustraído por su padre tras el asesinato de su madre y su abuela en Córdoba. El menor fue hallado en buen estado de salud en un hotel de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, y su padre, Pablo Laurta, quedó detenido. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre, de nacionalidad uruguaya, intentaba huir hacia su país con el niño.

El caso conmocionó a la provincia luego de que, el sábado, se encontraran los cuerpos de Vanina Giardina, madre del menor, y su madre, ambas asesinadas en su casa del barrio Villa Rivera Indarte, en la capital cordobesa. A partir de entonces, la Justicia activó un Alerta Sofía —el sistema de emergencia nacional para la búsqueda de niños desaparecidos— para localizar al pequeño y a su padre.

Laurta, quien tenía denuncias previas por violencia de género, es el principal sospechoso del doble crimen. Además, es conocido en Uruguay por haber fundado la agrupación “Varones Unidos”, una organización que se presenta como defensora de los derechos de los hombres y que ha generado polémica por su postura frente a las políticas de género.

En la página oficial de la agrupación, Laurta había publicado varios textos donde mencionaba su conflicto judicial con Giardina, a quien acusaba de “secuestro” y “manipulación”. Incluso, en uno de los artículos la definía como una persona “peligrosa” y aseguraba haber sido víctima de una “falsa denuncia”.

Las autoridades uruguayas ya fueron notificadas de la detención de Laurta, mientras que el niño quedó bajo resguardo de personal especializado y será entregado a familiares directos. La Justicia cordobesa, por su parte, continúa avanzando con las pericias y la recolección de pruebas en el marco de la causa por doble femicidio y privación ilegítima de la libertad agravada.