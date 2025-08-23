Zelenski le avisó a Putin que no entregará su tierra "al ocupante"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en un mensaje por el Día de la Bandera, que no entregará el territorio ucraniano a Rusia. "Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de X.

La bandera "encarna un sentimiento de liberación" y "representa todo lo más preciado para miles de nuestros combatientes", dijo Zelenski. El presidente ucraniano anunció esta semana un nuevo misil de crucero, llamado Flamingo, capaz de golpear objetivos a 3.000 kilómetros de distancia, y añadió que la producción a gran escala podría comenzar en febrero. "El misil ha superado con éxito las pruebas y, hasta ahora, es el más avanzado que tenemos", dijo el jueves.

El Ministerio de Defensa ruso anunció haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk. Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas. También anunciaron el control de otra localidad en la región de Donetsk, ubicada a 30 kilómetros de Sloviansk, otro de los objetivos de la ofensiva en marcha.

Estos avances se producen mientras se desvanece la perspectiva de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo haber empezado a "organizar" y destinada a encontrar una solución pacífica al conflicto.

Fuentes: (afp, efe