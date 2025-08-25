19 muertos tras el ataque israelí a un hospital en Gaza, entre ellos hay 4 periodistas

Un ataque aéreo israelí golpeó el principal hospital del sur de y mató a 19 personas, incluidos cuatro periodistas, según Zaher al-Waheid, jefe del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas. Dos misiles golpearon el cuarto piso del Hospital Nasser con unos minutos de diferencia, el segundo cuando llegaron los equipos de rescate, afirmó el ministerio.

El Hospital Nasser de Jan Yunis, el más grande del sur de Gaza, ha resistido incursiones y bombardeos durante 22 meses de guerra, y los funcionarios han denunciado una escasez crítica de suministros y personal.

Entre los 19 fallecidos había cuatro periodistas, incluida Mariam Dagga, de 33 años, una periodista gráfica que había trabajado para Associated Press desde el comienzo de la guerra. Al Jazeera y Reuters también confirmaron que tenían periodistas y contratistas entre los muertos.

La guerra entre Israel y Hamás ha sido uno de los conflictos más sangrientos para los trabajadores de los medios, con un total de 192 periodistas muertos en Gaza en el conflicto de 22 meses, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Además de los muertos en el Hospital Nasser, funcionarios del hospital en el norte de Gaza también informaron de muertes por ataques y disparos en la ruta hacia los sitios de ayuda. Tres palestinos, incluido un niño, murieron en un ataque en un vecindario de la ciudad de Gaza, donde Israel se prepara para una invasión terrestre más amplia en los próximos días, informó el Hospital Shifa.