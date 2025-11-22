La Defensa Civil de Gaza confirmó que al menos 22 personas murieron y varias decenas resultaron heridas tras una nueva ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) este sábado en la Franja de Gaza.

Entre las víctimas se encuentra un comandante de las Brigadas al-Qassam, el brazo armado de Hamas, según informó Mahmoud Bassal, vocero de la Defensa Civil del enclave.

Israel informó la persecución de milicianos

En un comunicado oficial, las FDI indicaron que sus tropas llevaron adelante la persecución de 17 milicianos que emergieron de una red de túneles en el este de Rafah, en el sur del territorio. Once de ellos fueron abatidos durante la operación.

Reclamos de Hamas a los mediadores

Una fuente de Hamas señaló que el movimiento expresó su contrariedad por los ataques israelíes pese al acuerdo de cese al fuego vigente desde octubre. La organización afirmó que continúa adherida al pacto junto a otras facciones palestinas.

Hamas instó a los mediadores internacionales a intervenir “de inmediato” para evitar el colapso del acuerdo y advirtió sobre lo que describió como la continuidad de asesinatos de residentes y la “lenta presión” de Estados Unidos sobre Israel para contener la escalada.

Balance de víctimas desde octubre de 2023

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, desde la entrada en vigor del cese al fuego este año, los ataques israelíes provocaron 318 muertes y 788 heridos adicionales.

Desde el 7 de octubre de 2023, el saldo total asciende a 69.733 muertos y 170.863 heridos en la Franja de Gaza, según las autoridades sanitarias locales.