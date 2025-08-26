Echaron al embajador iraní en Australia y acusaron a Irán de dos ataques antisemitas en el país

El embajador de Irán en Canberra (Australia) será expulsado después de que los servicios de inteligencia revelaran que el gobierno iraní estaba detrás de al menos dos ataques antisemitas en Australia, según anunció el primer ministro Anthony Albanese. Los servicios de inteligencia llegaron a la "conclusión profundamente inquietante" de que Teherán dirigió al menos dos ataques antisemitas, aseguró el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Según el gobernante, Teherán estuvo detrás en octubre de 2024 de un ataque incendiario contra una cafetería kosher, el Lewis Continental Cafe, en el suburbio de Bondi, en Sídney. También dirigió un ataque incendiario contra la sinagoga Adass Israel en Melbourne en diciembre de 2024, de acuerdo con el primer ministro, que citó las conclusiones del organismo de inteligencia.

Poco antes del anuncio, el gobierno australiano comunicó al embajador de Irán en Australia, Ahmad Sadeghi, que sería expulsado. También retiró a los diplomáticos australianos destinados en Irán a un tercer país, según Albanese. Se ha producido un fuerte aumento de los incidentes antisemitas en las dos ciudades desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

Australia legislará para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de organizaciones terroristas, dijo Albanese. Se trata de actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano", alertó el primer ministro.

"Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable", añadió, al advertir que Irán probablemente fue responsable de otros ataques antisemitas en su territorio.

Australia declaró "persona non grata" al embajador iraní Ahmad Sadeghi y le ordenó, junto a otros tres funcionarios, abandonar el país en un plazo de siete días. Además de retirar a su representante diplomático en Irán, Canberra suspendió las actividades de su embajada en Teherán.

Sin embargo, dijo, Canberra mantendrá las relaciones diplomáticas con Irán para salvaguardar los intereses de los australianos.

Fuente: ap, afp, efe