Dron atacó barco en el que viajaba Greta Thunberg con ayuda rumbo a Gaza

La Flotilla de la Libertad confirmó que el ‘Family Boat’, uno de los principales barcos de la Flotilla Global Sumud (GSF), fue atacado por un dron en aguas cercanas a Túnez este lunes 8 de septiembre de 2025. Tansportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, y en él viajaban Greta Thunberg y otros activistas internacionales.

El impacto provocó un incendio a bordo, que fue controlado sin registrar víctimas.

Contexto: una misión humanitaria bajo asedio

La Flotilla de la Libertad informó que este ataque buscó impedir la llegada de suministros a Gaza, en medio del prolongado asedio que sufre la región.

En junio de 2025, un grupo de activistas —incluida también Greta Thunberg— había sido detenido por fuerzas israelíes cuando navegaban a bordo del barco Madleen con destino similar.

Estado de la tripulación y próximos pasos

A través de su cuenta oficial de Instagram, la organización indicó que todos los tripulantes se encuentran a salvo y que ya se inició una investigación para determinar la autoría y las circunstancias del ataque con dron.

La GSF afirmó que ningún acto de intimidación detendrá su misión de entregar ayuda humanitaria y visibilizar la situación en Palestina.