Miércoles 17 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Robo en zona petrolera

Robaron la camioneta a un trabajador petrolero en el cruce de rutas 7 y 8 en Vaca Muerta

Un trabajador de TSB denunció el robo de su Ford F100 azul, a metros de la caminera. El hecho ocurrió este lunes, cuando finalizaba su diagrama. Buscan colaboración con información.

Por Redacción

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 20:26
Un trabajador petrolero denunció el robo de su camioneta particular mientras cumplía funciones en Vaca Muerta. El vehículo estaba estacionado en un sector cercano a la caminera policial en el cruce de ruta provincial 7 y 8, donde el hombre lo dejaba durante períodos de hasta 15 días.

El rodado sustraído es una Ford F100 azul, propiedad del empleado de la empresa TSB. Según la denuncia, el lunes alrededor de las 6 de la mañana, cuando regresó para retirarlo, constató que ya no se encontraba en el lugar habitual.

El trabajador realizó la denuncia de inmediato. Hasta el momento, no hay información confirmada sobre los responsables ni sobre la mecánica del robo. Tampoco hubo reportes oficiales acerca del paradero del vehículo.

Pedido de colaboración

Desde el entorno del damnificado, oriundo de San Antonio Oeste, solicitaron el aporte ciudadano para avanzar con la investigación.
Cualquier dato puede comunicarse a los teléfonos 2920 540295 o 2920 200103.

