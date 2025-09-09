Israel atacó a la cúpula de Hamás en Qatar

Israel lanzó varios ataques aéreos contra líderes del movimiento terrorista palestino Hamás en Qatar, informaron las fuerzas armadas israelíes y el gobierno qatarí. "El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas. El grupo también es considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

La Casa Blanca confirmó que la Administración de Trump fue “avisada por la mañana” del ataque, y el grupo terrorista reconoció que cinco de sus miembros murieron, entre ellos el hijo de Jalil Al Hayya, dirigente exiliado y uno de sus negociadores. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que ordenó el ataque en respuesta al atentado de Jerusalén de ayer en el que fueron asesinadas 6 personas. Netanyahu asumió la “total responsabilidad” sobre la operación en la capital de Qatar..

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación fue "totalmente independiente", sin participación de otros países.

"La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel", indicó un comunicado de su oficina. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", añadió.

Un periodista de AFP en Qatar constató un bombardeo en un complejo utilizado por Hamás. Según el gobierno catarí, el ataque tuvo como objetivo las residencias de sus líderes de Hamás en Doha y lo calificó de "cobarde".

Según un dirigente de Hamás en Gaza que no quiso identificarse la operación iba dirigida contra la delegación del movimiento islamista que está debatiendo "la propuesta del presidente [estadounidense] Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza".

