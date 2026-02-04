En una operación que habría contado con participación de agentes estadounidenses, el empresario Alex Saab, señalado como uno de los principales operadores financieros del chavismo y considerado el testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido este miércoles en Caracas y trasladado al centro de detención de El Helicoide, en Venezuela, según reportaron medios internacionales y locales.

Saab, de origen colombiano y con doble nacionalidad venezolana, estuvo vinculado durante años al entorno del expresidente Maduro y desempeñó cargos dentro del gobierno chavista, incluso como ministro de Industria hasta hace poco, cuando fue removido tras cambios en el gabinete.

La captura se produjo en la madrugada, alrededor de las 2:30, en un operativo en el que participaron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, según algunos reportes, también el FBI. Fue llevado al Helicoide, el mayor complejo de detención en Caracas, mientras se evalúa su posible extradicción a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por delitos financieros.

Junto a Saab, en la misma operación o en acciones simultáneas también habría sido detenido Raúl Gorrín, empresario venezolano propietario de medios y sancionado por las autoridades estadounidenses por presuntos pagos de sobornos a funcionarios del chavismo.

La figura de Saab ha sido objeto de controversia internacional desde que fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de lavado de dinero y conspiración vinculados a contratos del gobierno venezolano. En 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, tras lo cual regresó a Venezuela y fue recibido con alivio por seguidores del chavismo.