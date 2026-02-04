El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial con el gremio de maquinistas La Fraternidad y quedó sin efecto el paro de trenes que estaba previsto para este jueves 5 de febrero. De este modo, los servicios ferroviarios funcionarán con normalidad mientras continúan las negociaciones entre las partes.

La intervención de la Secretaría de Trabajo busca desactivar la medida de fuerza y garantizar la prestación del servicio en un momento de fuerte tensión entre el sindicato y el Ejecutivo. Con la conciliación en vigencia, tanto los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires como los servicios de larga distancia y de carga circularán sin interrupciones.

El conflicto se originó tras el rechazo del gremio a la propuesta salarial presentada por el Gobierno y las empresas del sector, que contemplaba una recomposición del 1% para enero, cifra que los trabajadores consideraron insuficiente frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Si bien el paro quedó suspendido, la disputa continúa abierta y las discusiones se retomarán bajo el marco legal de la conciliación.

Desde el sindicato habían anticipado que acatarían cualquier resolución oficial, aunque mantuvieron duras críticas a la oferta salarial. La conciliación obliga ahora a ambas partes a retrotraer el conflicto al estado previo y sentarse nuevamente a negociar.

La medida fue confirmada este miércoles por el Ministerio de Capital Humano, que informó que la conciliación obligatoria rige desde las 00:00 del jueves 5 de febrero y tendrá una duración inicial de 15 días, de acuerdo a lo establecido por la Ley N.º 14.786.

En el comunicado oficial se remarcó que durante este período se debe garantizar la normal prestación del servicio ferroviario, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios. Además, la resolución intima de manera directa al gremio a dejar sin efecto cualquier medida de fuerza anunciada o en curso, con el objetivo de llevar tranquilidad a los pasajeros y mantener en funcionamiento el sistema de transporte.