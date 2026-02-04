El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que el sistema Huaraco, en Andacollo, comenzó a operar nuevamente, luego de finalizar el recambio de una bomba impulsora. Además, se registró un descenso en los niveles de turbiedad del río Neuquén, que pasaron de 50.000 a 7.000 unidades.

Actualmente, la estación de bombeo produce alrededor de 100 metros cúbicos, lo que permite realizar entregas sectorizadas y parciales en la localidad, con el objetivo de recuperar progresivamente los niveles de reserva en la cisterna principal.

En jornadas anteriores se había normalizado el suministro en las localidades de Chos Malal, Taquimilán, Cutral Co y Plaza Huincul, tras el fuerte temporal que afectó a la región del Alto Neuquén.

Desde el EPAS se solicita a los vecinos y vecinas extremar el cuidado del agua, priorizando su uso exclusivamente para consumo humano e higiene personal. Ante cualquier inconveniente, pueden comunicarse con el Centro de Atención al Usuario: 0800-222-4827