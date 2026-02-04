El proceso judicial vinculado a la muerte de la modelo Silvina Luna dio un giro significativo con la decisión de la Justicia de ampliar las pericias médicas en la causa contra el doctor Aníbal Lotocki. La medida fue autorizada por el juez Santiago Bignone del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, tras un pedido formulado por la Fiscalía.

Actualmente, Lotocki está procesado por homicidio simple tras el fallecimiento de Luna en 2023, y esta nueva etapa de investigación apunta a establecer si el médico pudo haber evitado el desenlace fatal con una intervención temprana y adecuada.

Los peritos oficiales deberán analizar si, al detectar los primeros granulomas en el cuerpo de la modelo, Lotocki tuvo la posibilidad de aplicar tratamientos específicos para prevenir la hipercalcemia y la insuficiencia renal que finalmente causaron su muerte. Además, se evaluará si el seguimiento postoperatorio realizado por el médico fue acorde con la gravedad y características del procedimiento que él mismo aplicó en 2011.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1 busca fundamentar que Lotocki contaba con los conocimientos y herramientas necesarias para prever y frenar el deterioro progresivo que sufrió Silvina Luna luego de la aplicación de polimetil metacrilato (PMMA), un producto de relleno que utilizó en cantidades excesivas y en zonas prohibidas durante dos intervenciones.

Justicia ordena pericias para esclarecer muerte de Silvina Luna y responsabilidad de Lotocki

El historial médico de Luna con Lotocki revela que estas prácticas derivaron en alteraciones físicas significativas, como endurecimiento muscular y deformaciones en glúteos y muslos. Estas irregularidades ya habían sido objeto de condenas previas contra el médico por mala praxis y estafa, incluyendo una sentencia de ocho años de prisión y diez años de inhabilitación profesional ratificada por la Cámara Nacional de Casación Penal.

Con la reapertura de las pericias, la Fiscalía espera reunir pruebas concluyentes que permitan determinar la responsabilidad penal directa de Lotocki en la muerte de Silvina Luna, ampliando así el alcance de la imputación en su contra.