Tras dos semanas de búsqueda fue hallado en buen estado Gastón Muñoz, un hombre de 47 años oriundo de Bahía Blanca que estaba siendo buscado intensamente por su familia.

El mismo apareció en Vaca Muerta, tras no saber nada de él ni tener contacto con su familia. Su hermana Lorena Muñoz indicó a Mis Noticias que en las últimas horas logró comunicarse con el hombre, quien habló con sus padres llevando tranquilidad.

Según relató, está en la zona buscando trabajo. Además agradeció a todos los que colaboraron con la búsqueda.

Si bien en un primer momento el operativo se había orientado hacia El Bolsón, ya que el hombre había viajado a dedo hacia la cordillera por motivos laborales, con el correr de los días también surgió la posibilidad de que se encontrara en el Alto Valle, lo cual se confirmó.

La denuncia por desaparición había sido realizada por su hijo, quien aportó el último dato certero sobre su paradero. Según relató, la última vez que lo había visto fue cuando lo acompañó hasta la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y el Camino Sesquicentenario, en Bahía Blanca. Desde entonces, no habían vuelto a tener contacto.

En ese momento su familia también había destacado que emprendió el viaje sin dinero ni celular. Afortunadamente ya fue ubicado y se encontraría buscando una oportunidad laboral dentro del rubro hidrocarburífero.