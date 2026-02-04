La intendenta de Manzana Amargo, Malvina Antiñir, confirmó que se suspende la Fiesta Regional del Pino que se realiza todos los años. En este 2026 no se hará ya que buscan priorizar la realización de obras importantes para la localidad.

Manifestaron que en un contexto de temporales y necesidades, es fundamental avanzar con obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos. La definición fue dada a conocer durante una entrevista radial, donde la intendenta comunicó con dolor la decisión, enfatizando que tomaron la determinación pensando en el bien común.

Antiñir detalló que la localidad atravesó tres días consecutivos de fuertes tormentas que provocaron importantes inconvenientes, como crecidas del río Neuquén, embancamientos, cortes de rutas y daños en zonas cercanas a la ribera. Todo esto lleva a tomar decisiones urgentes para la localidad.

El municipio ya se encuentra avanzando con obras clave, entre ellas la construcción de la costanera sobre la margen derecha del río Neuquén, ejecutada con obra de mano municipal, además de obras vinculadas al acceso al agua, soluciones habitacionales y mejoras en infraestructura básica.

“La Fiesta del Pino es muy importante para nosotros, es un homenaje a los pioneros y a quienes forestaron miles de hectáreas de pino en la zona. Levantar esa fiesta nos llevó muchísimo trabajo y mucho amor, pero hoy Manzano Amargo necesita prioridades”, señaló Antiñir.

Con sentida determinación explicó que realizar el evento implicaría destinar tiempo, recursos humanos y económicos que hoy deben estar enfocados en avanzar con proyectos estructurales, especialmente tras el impacto del temporal y ante la necesidad de cuidar la forestación y el entorno natural con el fin de evitar incendios forestales como ocurrio en otras zonas de la Provincia.

Tras comunicar la triste novedad Antiñir aclaró que la decisión no implica abandonar la fiesta, sino postergarla para priorizar el cuidado del ambiente en este momento. El objetivo es retomarla el próximo año en mejores condiciones y ya están trabajando en el cierre y puesta en valor del predio, lugar que se utiliza también para actividades culturales, deportivas y sociales.