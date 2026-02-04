Talleres de Córdoba y Argentino de Merlo se verán las caras desde las 19 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. La 'T' llega de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y aprovechar la diferencia de divisiones para avanzar en el certamen nacional ante la Academia del Oeste, que continúa su preparación.

El conjunto cordobés inició el Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego cayó por el mismo marcador en su visita a Vélez y volvió a perder en la última fecha frente a Platense en el Mario Alberto Kempes, sumando solo tres puntos hasta ahora. El conjunto de Carlos Tévez pretende recuperarse ante un rival de la Primera B Metropolitana, pero no podrá confiarse: en 2025, cayó en 32vos frente a Deportivo Armenio, rival de la misma categoría.

A pesar de arrancar ganando ante Newell's, Talleres todavía no arranca en 2026.

Por su parte, Argentino de Merlo aún no disputó partidos oficiales en 2026, ya que la Primera B comenzará el fin de semana del 14 de febrero. Bajo la conducción de Cristian Tula, la Academia del Oeste buscará superar la actuación del año pasado, cuando llegaron hasta semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera Nacional, instancia en la que fueron eliminados por Deportivo Armenio.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. Director técnico: Carlos Tevez.

Argentino de Merlo: Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López, Diego Ursino; Alan Salvador, Nahuel Sica, Cristian Medina, Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Martin. Entrenador: Cristian Tula.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.