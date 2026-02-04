Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará esta semana a la Argentina para dar inicio a la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones que el Gobierno firmó con el organismo en abril del año pasado. El resultado de este examen será clave: si el FMI aprueba la evaluación, se habilitará un nuevo desembolso de US$1000 millones para el país.

El equipo técnico del organismo analizará el cumplimiento del programa económico, con foco en dos variables centrales del último tramo de 2025: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. Desde el Gobierno confían en mostrar avances, aunque reconocen que uno de los objetivos quedó lejos de la meta acordada.

En materia fiscal, el Ejecutivo llega con números sólidos. El cierre del año pasado mostró un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario de alrededor del 1,4%, por encima de la meta pactada con el FMI, que era del 1,3% del producto. Este último indicador es el que el organismo toma como referencia principal para evaluar el cumplimiento del compromiso.

El punto más delicado será la acumulación de reservas. Según estimaciones privadas, el objetivo fijado para 2025 se incumplió por más de US$11.000 millones, lo que obligará al Gobierno a solicitar un waiver, es decir, un perdón formal por no haber alcanzado la meta. La falta de dólares fue uno de los reclamos más persistentes del FMI durante los últimos meses.

En ese contexto, el Gobierno buscará respaldarse en las medidas recientes del Banco Central para reforzar las reservas. Solo en enero, la autoridad monetaria logró comprar más de US$1100 millones, un dato que es valorado positivamente por el organismo internacional. Este tema fue parte de la conversación que mantuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el Foro de Davos, donde la titular del Fondo destacó el desempeño de la economía argentina y los avances en la acumulación de dólares.

Más allá de la revisión en curso, el vínculo con el FMI seguirá siendo central durante 2026. A lo largo de este año, la Argentina deberá afrontar pagos por casi US$4500 millones, distribuidos en siete vencimientos. En febrero ya se cancelaron US$839 millones, mientras que en los próximos meses habrá nuevos compromisos, con fuertes desembolsos previstos para agosto, septiembre y noviembre. El último pago del año llegará en diciembre, por más de US$300 millones.