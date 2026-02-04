Bastián Jerez, el pequeño que está internado hace días luego de sufrir lesiones de gravedad tras un choque en los médanos de Pinamar, se despertó del coma y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones.

Mientras continúa su ardua recuperación y la causa judicial contra los dos conductores y su papá, se conoció que en las últimas horas Bastián logró despertar del coma y que “regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

Macarena Collantes confirmó la gran noticia por sus redes sociales y pidió que la gente continúe rezando para la evolución del niño, quien en la actualidad se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

“Hijo jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, señala el escrito de Collantes.

A su vez, la Agencia Noticias Argentinas consultó con fuentes del caso y señalaron que, en el detalle técnico, se indica que el pequeño “tiene avances y retrocesos en función de los días y la medicación suministrada”.

Durante este casi mes de internación Bastián fue sometido a siete operaciones, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.