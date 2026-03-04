El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, volvió a expresarse en redes sociales tras el segundo día en la convención minera más importante del planeta, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que se realiza en Toronto. Desde Canadá, aseguró que la provincia “está en marcha” y que fue a buscar inversiones que se transformen en empleo joven y desarrollo, en el como parte de una gira que incluye la presentación de más de 60 proyectos mineros rionegrinos ante inversores internacionales.

"Seguimos mostrando lo que es Río Negro y todo lo que tenemos para ofrecer", publicó el mandatario. Y agregó que la minería debe convertirse en motor de oportunidades para los jóvenes. El tono fue optimista, casi eufórico, en medio de una puesta en escena global donde cada provincia compite por captar capitales.

Detrás de los posteos con banderas argentinas y consignas de "seguridad jurídica" y "reglas claras" logradas con el RIGI, la gira tiene un objetivo concreto seducir a grandes empresas del sector para que desembarquen en territorio rionegrino. La PDAC es el epicentro donde se negocian exploraciones, financiamientos y desarrollos estratégicos que muevenmillones de dólares.

En ese escenario, Río Negro presentó más de 60 proyectos aprobados que, según datos oficiales, hoy involucran a más de 1.700 familias. Además, la Provincia participó del denominado "Argentina Day", donde 470 compañías e inversores escucharon la oferta minera nacional y el esquema regulatorio que se busca consolidar.

La Provincia avanza en la identificación de litio en roca dura en las regiones Centro y Occidental, en conjunto con el Servicio Geológico Minero Argentino. Se trata de estudios técnicos que recién tendrán resultados definitivos a fines de 2026.

Al mismo tiempo, continúan las tareas de exploración de oro y plata en Cañadón del Moro y La Esperanza. Y se mantiene la producción de minerales industriales como bentonita, yeso, diatomita y caolín. Además, el Gobierno busca posicionar a Río Negro como proveedor de arenas silíceas para el fracking en Vaca Muerta, un mercado que depende directamente de la dinámica hidrocarburífera.