Miércoles 31 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Espectáculo

China se ilumina para recibir el 2026 con el tradicional Festival de Linternas en Nanjing 

Gran cantidad de turistas visitan el espectacular despliegue de luces en el Templo de Confucio.

Por Redacción

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 08:49
La histórica ciudad de Nanjing, en la provincia de Jiangsu, ha comenzado a recibir a miles de ciudadanos y turistas atraídos por el espectacular despliegue de luces en el Templo de Confucio.

Como parte de las celebraciones por el Año Nuevo, el área escénica fue decorada con miles de linternas tradicionales que transforman el paisaje urbano en un escenario de brillo y color, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Templo de Confucio de Nanjing es uno de los centros culturales más importantes de China. La exhibición de linternas no solo celebra el calendario civil, sino que también sirve de antesala a las festividades del Año Nuevo Lunar.

El festival atrae anualmente a multitudes que recorren los canales y puentes iluminados, destacando la artesanía local en el diseño de las estructuras luminosas.

Las decoraciones de este año incluyen figuras que simbolizan la paz y el crecimiento económico, en sintonía con las metas de planificación para el nuevo ciclo 2026-2030.

 

