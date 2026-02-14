No hubo lugar para sorpresas ni hazañas románticas de copa. El Manchester City cumplió con la lógica, venció 2-0 al Salford City y se metió en los octavos de final de la FA Cup sin pasar sobresaltos.

El equipo de Pep Guardiola encaminó la historia desde el vestuario. A los seis minutos ya estaba arriba en el marcador gracias a un gol en contra de Alfie Dorrington, que en su intento por desviar un buscapié terminó empujando la pelota contra su propio arco. Un golpe temprano que marcó el rumbo de la tarde.

Con la posesión como bandera y sin apretar el acelerador más de la cuenta, los “Citizens” administraron el trámite ante un rival que milita en la cuarta categoría del fútbol inglés y que intentó resistir con orden, pero con escaso peso ofensivo.

El segundo tanto llegó a los 36 minutos del complemento. Tras una serie de rebotes en el área, Marc Guéhi apareció solo para definir y sellar el 2-0 definitivo, bajando la persiana a cualquier ilusión de batacazo.

Con esta victoria, el City se instala en los octavos de final y empieza a mirar el cuadro. En el horizonte podría aparecer el Aston Villa, que cuenta con presencia argentina como Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, siempre protagonistas en este tipo de competencias.

En la jornada también avanzaron West Ham, Southampton, Mansfield y Norwich, mientras que el cierre del sábado tendrá el atractivo cruce entre el Liverpool FC y el Brighton & Hove Albion.

El City hizo lo que tenía que hacer: ganar, rotar y seguir en carrera. En la FA Cup, a veces, cumplir también es una forma de mensaje.