Se terminó la primera mitad en el Florencio Sola y el que sonríe es Racing Club. El equipo de Avellaneda se impone 2-0 sobre Banfield gracias al tanto de Marco Di Césare, que capturó un rebote a los 27 minutos, y al penal convertido por Adrián “Maravilla” Martínez tras una mano en el área que sancionó el árbitro. La Academia fue efectiva, golpeó en los momentos justos y se va al descanso con una ventaja que le da tranquilidad y protagonismo.

Racing llega con un andar irregular: arrancó con una victoria ante Argentinos (2-1), pero luego encadenó tres derrotas frente a Tigre (3-1), Rosario Central (2-1) y Gimnasia (2-1). La Academia necesita puntos para no quedar relegada en la tabla y recuperar confianza en un inicio que dejó más dudas que certezas.

Del otro lado, Banfield tampoco logró continuidad. Cayó ante Belgrano y Sarmiento, empató con Huracán y solo pudo festejar frente a Estudiantes de Río Cuarto. El Taladro sabe que hacerse fuerte en casa puede ser el punto de partida para cambiar la historia en este Apertura.

El encuentro es arbitrado por Pablo Dóvalo, con Pablo Acevedo y Lucas Ripoli como asistentes, Jorge Broggi como cuarto árbitro y Lucas Novelli en el VAR, acompañado por Nelson Sosa en el AVAR.

Con el público empujando desde las tribunas y la necesidad como bandera, el partido ya está en marcha. Banfield intenta imponer condiciones en su casa; Racing busca respuestas en un escenario siempre complejo. La tarde promete intensidad y puntos que pueden empezar a marcar el rumbo de ambos en el campeonato.

Formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lisandro Piñeiro, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.