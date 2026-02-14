Joaquín Panichelli anotó un penal y empató para Racing en Francia

El argentino Joaquín Panichelli marcó un gol de penal para Racing de Estrasburgo en el agónico empate en 2 como visitante frente a Olympique de Marsella, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Ligue 1 de Francia. El delantero convirtió y Valentín Barco lo festejo con un golpe a la cámara.

El dueño de casa había sacado dos de ventaja gracias a las conquistas del británico Mason Greenwood, a los 14 minutos de juego, y el argelino Amine Gouiri, a los dos del complemento. El descuento lo hizo el sueco Sebastian Nanasi, quien ingresó desde el banco y marcó a a los 28 del epؙílogo.

Cuando parecía que la derrota era un hecho llegó el penal que Panichelli cambió por gol en el agregado. De esta manera registró su 12º tanto en lo que va de la temporada y quedó segundo en la tabla de goleadores, superado por dos justamente por quien abrió el marcador para Olympique de Marsella.

El atacante argentino fue titular en la visita al igual que Barco, mientras que Aaron Anselmino ingresó tras haber comenzado entre los relevos. El local contó con la presencia de Gerónimo Rulli desde el arranque, en tanto que Facundo Medina también entró desde el banco de suplentes.

El empate dejó a Racing de Estrasburgo con 31 puntos en el octavo lugar de la tabla de posiciones, en la lucha por entrar a las copas europeas. En la otra vereda, Olympique de Marsella está cuarto con 40 unidades y dejó escapar un triunfo para pelear bien arriba por el título.