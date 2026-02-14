FADEP, Fundación Amigos del Deporte, llamó la atención en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén al convertirse en finalista del Federal Amateur 2025/2026 junto a La Amistad por una de las llaves que premiará con el ascenso al ganador del duelo confirmado para el domingo a las 17 en la ciudad puntana de Villa Mercedes, en la cancha del Club Jorge Newbery.

Sin dudas que el nombre de la institución no está en la larga lista de históricos cuyanos, pero como su rival cipoleño, se trata de un joven club fundado en el año 2013 por el ex arquero Sebastián Torrico.

Sebastián Torrico, el ex arquero de San Lorenzo, es el fundador y creador de FADEP.

El 1 con pasado histórico en San Lorenzo de Almagro volvió al pago tras el retiro e ideó este modelo de club que se prepara para jugar la final por su primer gran ascenso en el fútbol de las provincias argentinas.

FADEP, de Mendoza capital, tiene su centro de alto rendimiento ubicado en el departamento de Maipú y, de alguna manera, es espejo de su rival rionegrino que hace lo mismo desde el 2010 en la ciudad dominada por la historia del Club Cipolletti.

Poder de gol

Entre sus grandes virtudes futbolísticas para llegar hasta aquí, el representante mendocino destaca por su poder de gol. Con 40 gritos en 14 partidos, FADEP es el más efectivo de los 8 finalistas de la temporada.

Gonzalo Klusener es su futbolista más experimentado. El delantero de área registra pasos destacados por diferentes clubes de la Primera Nacional y a los 42 años de edad ha convertido nada menos que 16 en la actual campaña.

Gonzalo Klusener, con 42 años, es el máximo artillero del equipo y de toda la temporada del Federal Amateur, lleva 14 en la campaña.

El técnico es otro ex arquero muy reconocido: Digo Pozo, ex de Colón de Santa Fe y con pasado fugaz por la Selección Argentina. Pozo estuvo en Cipolletti junto a Diego Maradona practicando en La Visera en la previa al amistoso que el combinado nacional disputó en Cutral Co contra Haití en 20210 y que sirvió como despedida a Ariel Ortega. Justamente ese mismo año se fundaba La Amistad, su rival de la finalísima por el ascenso al Federal A de este fin de semana en San Luis.