El último parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advierte que persisten las condiciones de peligrosidad en distintos sectores de la provincia. La Emergencia Ígnea continúa vigente en todo el territorio de Río Negro, lo que implica restricciones en zonas con índices alto, muy alto o extremo.

Desde el organismo provincial solicitaron a la población extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda originar incendios forestales.

Niveles de peligrosidad por localidad

Según el parte correspondiente al sábado 14 de febrero, los índices de riesgo son los siguientes:

San Carlos de Bariloche : nivel alto

El Bolsón : nivel moderado

General Conesa : nivel extremo

Luis Beltrán: nivel muy alto

En las zonas con riesgo alto, muy alto o extremo rigen mayores restricciones para actividades al aire libre que puedan generar focos ígneos.

Recomendaciones y canales de aviso

El SPLIF recordó que es fundamental informarse diariamente sobre el nivel de riesgo en cada localidad y respetar las restricciones vigentes mientras dure la Emergencia Ígnea en Río Negro.

Ante la presencia de una columna de humo o situación sospechosa, se debe dar aviso inmediato al 103, número habilitado para emergencias vinculadas a incendios forestales.