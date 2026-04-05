El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó en una entrevista que un acuerdo con Irán es posible pero advirtió que de lo contrario "voy a volar todo por los aires". Dijo que Estados Unidos está "en negociaciones profundas" con Irán y que se puede llegar a un acuerdo antes de que expire su plazo el martes. "Hay una buena posibilidad, pero si no llegan a un acuerdo, voy a volar todo por allá", dijo.

Los mediadores son menos optimistas de que un acuerdo esté cerca, pero dicen que trabajarán hasta el último minuto para alcanzar al menos un acuerdo parcial para retrasar el ultimátum de Trump. Trump ha amenazado con destruir infraestructura que es vital para los civiles iraníes si no puede llegar a un acuerdo con sus líderes.

Teherán ha acusado a Trump de planear cometer crímenes de guerra y ha amenazado con tomar represalias con ataques similares contra la infraestructura en Israel y los estados del Golfo.

Cuando se le preguntó si le preocupaba dañar a civiles iraníes inocentes, Trump dijo que cree que los civiles que se oponen a su gobierno apoyarían tales ataques para debilitar al régimen. "Están viviendo con miedo. Tienen miedo de que nos vayamos a ir en medio de la guerra, pero no nos vamos a ir", dijo Trump.

Durante los últimos diez días, Estados Unidos e Irán han mantenido negociaciones indirectas a través de Pakistán, Egipto y Turquía para tratar de llegar a un acuerdo de alto el fuego a cambio de la apertura del Estrecho de Ormuz. No se han logrado avances significativos.

El domingo por la mañana, Trump amenazó con bombardear las centrales eléctricas y los puentes de Irán a partir del martes si el régimen no abre el Estrecho de Ormuz.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el put* Estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno, ¡SOLO MIREN! Alabado sea Alá", escribió Trump.

Trump dijo a que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner están manteniendo intensas negociaciones con los iraníes. Dos fuentes involucradas en las negociaciones dijeron que las conversaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, pero también a través de mensajes de texto enviados entre los asesores de Trump y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

"Las negociaciones van bien, pero nunca se llega a la meta con los iraníes", dijo Trump. Afirmó que hace varios días Estados Unidos e Irán estuvieron cerca de un acuerdo para celebrar negociaciones directas.

"Pero luego dijeron que se reunirían con nosotros en cinco días. Entonces dije, '¿Por qué cinco días?' Sentí que no estaban siendo serios. Así que ataqué el puente", dijo Trump, refiriéndose al ataque del miércoles contra un puente que conecta Teherán con el norte de Irán.

Dos fuentes informadas sobre los esfuerzos de mediación dijeron que los ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán, Egipto y Turquía están tratando de alcanzar un paquete de medidas de fomento de la confianza que podrían conducir a una extensión del ultimátum de Trump y acercar a las partes a una reunión.

Fuente: Axios



