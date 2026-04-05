Luego de una sólida semana, Mariano Navone levantó su primer título ATP en el Tiriac Open de Bucarest al superar en la final al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6, y 7-5. El argentino número 60 del mundo se sacó la mufa de la final perdida en 2024 en Budapest, aunque por este mismo torneo y esta vez en la capital rumana le llegó su primera coronación en el máximo circuito.

Luego de dos finales perdidas en el 2024, el tenista argentino logró el mejor triunfo de su carrera, luego de imponerse en la definición disputada en el Centro Nacional de Tenis en 2 horas y 17 minutos. Navone dominó el primer set con claridad, y cedió el segundo luego donde hubo varios quiebres en ambos lados.

En el tercero, estuvo 5-3 arriba y con dos match points, pero no lo pudo cerrar. No obstante, terminó recuperándose en el duodécimo game para volver a obtener una ruptura que le entregó el 6-2, 4-6, y 7-5 final. El tenista de 9 de Julio está un gran momento luego de contratar a Alberto Mancini como entrenador, ya que logró recuperar terreno dentro del circuito y alcanza con este diez triunfos en sus últimos once partidos.

Navone ganó su primer título ATP al vencer al español Daniel Mérida.

Navone es el cuarto tenista argentino en coronarse en Bucarest. Antes lo consiguieron Franco Davin, José Acassuso, y Juan Ignacio Chela. Es el segundo título en el año para el bonaerense, que hace unas semanas venía de coronarse en el Challenger de Punta Cana.