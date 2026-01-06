Los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca y España defendieron la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos. Fue en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa y las decisiones concernientes al futuro de la región como un problema que solo incumbe a los pueblos groenlandés y danés.

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", se lee en la declaración adelantada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni. "El Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva", añade el texto.

Esa cooperación, donde recalcan que también debe participar Estados Unidos, debe fundarse sobre "los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras". Se trata, sostienen, de "principios universales, y no dejaremos de defenderlos".

El texto se difunde luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que su país necesita controlar Groenlandia por cuestiones de "seguridad nacional".

En tanto, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró que Copenhague va a reforzar la defensa en Groenlandia, de la mano con la OTAN. "Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto", dijo Poulsen.

El Gobierno danés anunció ya hace un año que destinaría 15.000 millones de coronas (unos 2.000 millones de euros) para comprar tres nuevos buques, más drones y mejorar la capacidad de sus satélites en la zona. "Quiero dejar claro que Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca. No percibo que nadie a nivel internacional cuestione esto", dijo Poulsen.

Poulsen recordó que Dinamarca y Estados Unidos tienen desde 1951 un acuerdo de defensa sobre Groenlandia y que ése es el marco de la cooperación entre ambos países.

Fuentes: EFE, AFP