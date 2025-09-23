Dinamarca sospecha que drones rusos paralizaron un aeropuerto

Dinamarca investiga el "ataque más grave contra una infraestructura crítica” en su país. Así calificó la primera ministra danesa, Mette Fredriksen, el sobrevuelo de drones presuntamente de origen ruso que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Copenhague.

Fredriksen vinculó el suceso a las recientes incursiones de drones y aviones rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o a los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana.

La terminal aérea de la capital danesa y la de Oslo, en Noruega, cerraron durante varias horas en la noche del lunes por la aparición de drones en sus alrededores, lo que causó el desvío o cancelación de decenas de vuelos en ambos países.

Sin embargo, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, afirmó hoy que no ve por ahora "ninguna conexión entre Copenhague y Oslo, no podemos sacar una conclusión así. Pero es llamativo que esto esté ocurriendo al mismo tiempo en aeropuertos de varios países europeos. Es algo que debemos incluir en la investigación", dijo Store.

Dinamarca no descarta la implicación de Rusia, acusación que fue negada rápidamente desde Moscú."Escuchamos acusaciones infundadas desde allí cada vez", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

La OTAN afirmó que es "demasiado pronto" para saber si Rusia está implicada en el incidente en Copenhague, pero urgió a Moscú a detener la "escalada" de violaciones aéreas en su flanco oriental.

Los embajadores de los miembros de la OTAN se reunieron precisamente a petición de Estonia, que la semana pasada denunció la intrusión en su espacio aéreo de tres cazas de combate rusos, interceptados por aviones de la Alianza.

Previamente, Polonia y Rumania también acusaron a Moscú de haber violado su espacio aéreo con drones. En el primer país, las defensas de la OTAN se movilizaron para abatir varios aparatos.

Además, durante el fin de semana, el tráfico aéreo europeo también se vio gravemente perturbado por un ciberataque que afectó los sistemas de facturación de las terminales de Bruselas, Berlín, Londres y Dublín.

