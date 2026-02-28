El líder supremo iraní, Ali Khamenei, murió en un ataque israelí como parte de una operación militar conjunta masiva entre Estados Unidos e Israel, según informó el embajador de Israel en Washington a funcionarios estadounidenses. Khamenei, de 86 años, dirigió Irán durante 35 años, lo que lo convierte en uno de los gobernantes autoritarios con más años de servicio del mundo.

Su muerte es un golpe masivo para el régimen y podría acelerar su colapso, lo que funcionarios estadounidenses e israelíes han declarado como un objetivo de su operación. La muerte de Khamenei desencadena una crisis de sucesión inmediata sin una respuesta clara.

Según la constitución de Irán, un consejo de clérigos debe seleccionar a un nuevo líder supremo, pero los ataques de Israel también apuntaron a altos comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y líderes políticos, lo que dejó la cadena de mando del régimen en desorden.

Funcionarios israelíes dicen que evalúan que el ministro de defensa iraní y el comandante del CGRI también se encontraban entre los muertos en los ataques selectivos del sábado. Queda por ver si el CGRI toma el control, o si los ataques crean la apertura popular que tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el presidente Trump han pedido.

Funcionarios israelíes dijeron que Israel apuntó a los hijos de Khamenei, pero las evaluaciones de inteligencia sugieren que sobrevivieron a los ataques.

Mojtaba Khamenei, uno de los hijos del líder supremo, había sido ampliamente considerado como un posible sucesor de su padre.

Khamenei tomó el poder en 1989 tras la muerte del fundador revolucionario, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y pasó 35 años consolidando un control casi total sobre el estado iraní.

Como líder supremo, tenía autoridad sobre el poder judicial, los medios estatales y todas las fuerzas de seguridad, incluido el CGRI. Ejerció ese poder sin piedad contra la disidencia. Miles de manifestantes murieron bajo su mandato durante el levantamiento nacional más reciente, y sus fuerzas han aplastado repetidamente los movimientos de reforma a lo largo de las décadas.

En un discurso en vídeo durante la noche, Trump pidió al pueblo iraní que permaneciera en sus hogares durante la campaña de bombardeos, pero que se levantara y "se apoderara de su gobierno" cuando concluyera.