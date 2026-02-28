Israel y Estados Unidos lanzaron ataques coordinados contra Irán en lo que el ejército israelí calificó como "el mayor bombardeo aéreo militar de la historia de su fuerza aérea". Alrededor de 200 aeronaves participaron en la operación, disparando cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos, entre ellos sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles iraníes.

El presidente Donald Trump confirmó el ataque conjunto y advirtió que ambos países buscan "arrasar por completo" la industria misilística de Irán y "aniquilar su marina". Según la Casa Blanca, Trump monitoreó la situación desde Mar-a-Lago junto a su equipo de seguridad nacional y mantuvo contacto telefónico con el primer ministro Netanyahu.

En respuesta, Irán lanzó salvas de misiles contra bases estadounidenses en varios países de Medio Oriente, cerró su espacio aéreo durante seis horas y bloqueó el acceso a Internet en su territorio. Se registraron explosiones en Jerusalén. La Media Luna Roja iraní informó al menos 201 muertos y 747 heridos, con 24 de las 31 provincias del país afectadas.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión urgente ante la escalada del conflicto. Por su parte, Argentina elevó su nivel de seguridad a "alto" en objetivos sensibles, infraestructura crítica y la comunidad judía, reforzando además los controles fronterizos, en el marco de los antecedentes del atentado a la AMIA de 1994, atribuido a Irán y Hezbolá.