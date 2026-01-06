¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 05 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
"LA HISTORIA DIRÁ QUIÉNES TRAICIONARON"

El mensaje del hijo de Maduro tras la detención

El diputado llamó a la unidad del chavismo y respaldó al mando político-militar.

Por Redacción

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 21:09
PUBLICIDAD

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, su hijo y diputado, Nicolás Maduro Guerra, difundió un mensaje de fuerte tono político dirigido a la militancia chavista, en el que habló de traiciones, pidió unidad interna y llamó a sostener la movilización en las calles.

En un audio que comenzó a circular entre simpatizantes del chavismo, el legislador aseguró que no lograrán quebrar la convicción del espacio ni sembrar dudas, y sostuvo que con el paso del tiempo quedará en evidencia quiénes traicionaron al proyecto político. El mensaje apuntó tanto a actores externos como a posibles fisuras internas, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del poder en Venezuela.

Maduro Guerra apeló a la lealtad del llamado “mando político-militar”, al que señaló como alineado con su padre y al que definió como garante de la continuidad institucional. En ese marco, volvió a presentar a Nicolás Maduro como el presidente legítimo del país, reforzando el discurso de resistencia frente a la presión internacional.

El diputado también recurrió a un tono emocional al afirmar que su padre, aun detenido, acompaña espiritualmente al movimiento, y que su mensaje es seguir en lucha y mantenerse movilizados. Según expresó, el liderazgo de Maduro continúa vigente más allá de su situación judicial y debe traducirse en presencia activa en las calles.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD