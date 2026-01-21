El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella. "No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", aseguró.

Con respecto a Venezuela, dijo que ese país ganará con el petróleo más dinero "en los últimos seis meses" de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

También cargó contra la OTAN al decir que Estados Unidos no ha obtenido nada de ese organismo y que lo único que ha hecho la OTAN es defender a Europa de la Unión Soviética y de Rusia. "Lo único que hemos obtenido de la OTAN es proteger a Europa de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Es decir, los hemos ayudado durante muchos años. Nunca hemos obtenido nada, excepto pagar por la OTAN, y lo hemos hecho durante muchos años, hasta que llegué yo", dijo Trump.

