El Arsenal cumplió con la lógica, pero no sin antes pasar por un momento incómodo. El equipo londinense derrotó 2-1 como visitante al Mansfield, conjunto de la tercera división inglesa, y se clasificó a los cuartos de final de la FA Cup tras un partido más complicado de lo que indicaban los papeles.

Los “Gunners” lograron romper el cero recién sobre el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Noni Madueke recibió en el borde del área tras una buena asistencia del brasileño Gabriel Martinelli y definió con precisión para abrir el marcador y darle tranquilidad al conjunto visitante.

Con la ventaja en el marcador, todo hacía pensar que el Arsenal podría manejar el partido con mayor comodidad ante un rival obligado a salir en busca del empate. Sin embargo, el Mansfield sorprendió en el inicio del complemento.

A los cinco minutos del segundo tiempo, el galés Will Evans aprovechó una salida muy floja del equipo londinense, recuperó la pelota cerca del área y sacó un remate cruzado que dejó sin chances al arquero para marcar el empate y encender la ilusión del conjunto local.

El susto despertó al Arsenal, que volvió a tomar el control del partido y encontró la ventaja definitiva a los 21 minutos de la segunda mitad. El mediocampista Eberechi Eze sacó un potente remate desde la medialuna del área que terminó en el fondo de la red y selló el 2-1.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Mikel Arteta se convirtió en el segundo clasificado a los cuartos de final de la FA Cup, instancia a la que también llegó Liverpool tras vencer a Wolverhampton.

Mientras tanto, el torneo más antiguo del fútbol continuará su actividad con otros duelos atractivos, entre ellos los cruces entre Wrexham y Chelsea, y Newcastle frente a Manchester City, en una competencia que siempre guarda lugar para sorpresas, aunque esta vez el Arsenal logró evitar el golpe y seguir en carrera.