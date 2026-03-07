La vida de Morena Rial volvió a generar repercusión en redes sociales luego de que se viralizara una foto que habría tomado desde su celda en la cárcel de Magdalena. La mediática reapareció en internet después de que le cerraran varias cuentas de Instagram por promocionar casinos ilegales, y aunque ahora maneja un perfil mucho más reducido, el contenido que se filtró rápidamente generó revuelo.

En la imagen que circuló durante las últimas horas, Morena Rial aparece con un look llamativo: un corpiño verde flúo, un escote pronunciado y el cabello rubio suelto. La foto habría sido tomada dentro de su celda y, según trascendió, alguien cercano habría sido quien filtró el material, lo que permitió que la imagen comenzara a replicarse en distintas plataformas.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los usuarios no fue únicamente el look de la hija del conductor. En la captura se puede ver que Morena Rial estaba realizando una videollamada con un joven, lo que inmediatamente despertó especulaciones sobre un posible nuevo romance en medio de su detención.

La propia mediática acompañó la imagen con un breve mensaje que alimentó aún más los rumores. “Vos siempre”, escribió junto a un emoji de corazón, frase que para muchos fue interpretada como una señal de cercanía con el hombre que aparece en la llamada. Desde entonces, los seguidores comenzaron a preguntarse quién sería el destinatario de esas palabras.

Mientras tanto, Morena Rial continúa esperando una resolución judicial que le permita acceder al arresto domiciliario. Su principal deseo es poder reencontrarse con sus hijos, quienes recientemente comenzaron el ciclo escolar. Amadeo asiste a sala maternal en Buenos Aires y Francesco Benicio cursa segundo grado en Córdoba.

Actualmente, Morena Rial se encuentra detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su abogado, Martín Leiro, explicó que permanece en el sector conocido como “buzones”, un área separada del resto de las internas que cuenta con una celda con ventana, baño y cama de hormigón.

De acuerdo con lo que trascendió en distintos programas de televisión, Morena Rial intenta mantener una rutina dentro del penal. Entre sus actividades diarias se encuentran tareas administrativas y colaboraciones en la biblioteca del establecimiento, mientras aguarda que la Justicia vuelva a evaluar su pedido de prisión domiciliaria.

En las últimas horas, además, la mediática recibió otra noticia difícil. Su amiga Evelyn fue detenida, algo que la afectó profundamente. Según explicó Alejandro Cipolla, la mujer era una de las pocas personas que la visitaba con frecuencia. “Para Morena era casi su mundo, porque era una de las pocas personas que iba todas las semanas”, expresó el abogado al referirse al duro momento que atraviesa.