La transformación de la ex Ruta Nacional 22 en la futura Gran Avenida avanza en la ciudad de Neuquén con un amplio despliegue de maquinaria, camiones y personal. El proyecto impulsado por la Municipalidad busca convertir el histórico corredor vial en una avenida urbana con diez carriles de circulación, boulevard central y nuevas infraestructuras pluviales y eléctricas.

Según informó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio, Alejandro Nicola, los trabajos se desarrollan de acuerdo al cronograma previsto y ya muestran avances visibles en distintos tramos de la obra.

Actualmente las tareas se concentran en el sector comprendido entre Chubut y Gatica, mientras que se proyecta que para el 14 de marzo quede completamente intervenido el Sector 4, que abarca el tramo Linares–Gatica, con una extensión total de 2,2 kilómetros.

Nuevos cruces y circulación garantizada

Una vez completada esa etapa, se sumarán dos nuevos cruces a los ya habilitados sobre el corredor: Bahía Blanca y Linares.

De esta manera, se ampliarán los puntos de conexión junto a los cruces existentes en Gatica, Chaneton, Don Bosco, avenida Olascoaga y Chubut.

Desde el municipio indicaron que las colectoras permanecerán abiertas con al menos dos carriles, con el objetivo de garantizar la circulación diaria de vehículos y la conectividad de los barrios durante el desarrollo de la obra.

Avances estructurales en el tramo Olascoaga–Chubut

Uno de los hitos recientes se registró en el tramo comprendido entre Olascoaga y Chubut, donde ya se alcanzó el nivel cero del retiro del terraplén.

Este proceso constituye el paso previo para comenzar con la construcción de la base estructural de la futura avenida.

Preparación de la nueva base

“Ya estamos en condiciones de empezar con la subbase y la subrasante, es decir, con el material tratado que conformará la base de toda la nueva avenida”, explicó Nicola.

En paralelo, se avanza con la planificación de la infraestructura que quedará bajo la calzada:

redes eléctricas

ductos de servicios

sistemas pluviales

El boulevard central concentrará gran parte de esas instalaciones y además incluirá un nuevo espacio verde urbano.

En los carriles extremos, donde estarán los sectores de estacionamiento, comenzarán próximamente los zanjeos para la colocación de cañerías pluviales.

Demolición, fresado y desmontaje en otros tramos

En sectores como el tramo Don Bosco–Gatica, la obra avanza con trabajos intermedios.

Entre las tareas realizadas se encuentran:

fresado del pavimento existente

demolición de estructuras

desmontaje de materiales

Estos trabajos permiten preparar el terreno para las etapas posteriores de construcción de la nueva traza urbana.

El movimiento de suelo refleja la escala del proyecto

En poco más de tres semanas de trabajo, el volumen de movimiento de suelo evidencia la magnitud de la obra.

Hasta el momento se registraron:

22.264 m³ de material retirado , equivalente a 37 galpones de 10 x 20 metros

1.360 viajes de camiones volcadores Tatu , con capacidad de 23 m³

20.909 m² de pavimento fresado , superficie similar a tres canchas de fútbol

10.500 m³ de suelo extraído, volumen comparable a cuatro piletas olímpicas

Reciclaje de materiales y reutilización de equipamiento

El municipio informó que todo el material retirado de la obra se recicla o reutiliza en distintos proyectos urbanos.

Entre los destinos del material se encuentran:

RAP de pavimento: utilizado para bacheo en frío

escombros: destinados a relleno de cárcavas para futuros lotes con servicios

equipamiento urbano: redistribuido en otros sectores de la ciudad

Además, durante las tareas se retiraron:

320 hojas de guardrail

120 columnas de iluminación

120 artefactos LED

7 cruces semafóricos completos

60 carteles viales

Reubicación de árboles y plantas ornamentales

Las tareas también incluyeron la remoción de 55 árboles de gran porte, que fueron reubicados en un nuevo espacio verde cercano a la planta municipal de asfalto.

Por su parte, 40 plantas ornamentales fueron trasladadas al vivero municipal, donde permanecerán hasta su futura reutilización en espacios públicos.

Más de 35 máquinas trabajan en simultáneo

Actualmente más de 35 máquinas participan de los trabajos en distintos frentes de obra.

Entre el equipamiento desplegado se encuentran:

topadoras

retroexcavadoras

fresadoras

grúas

camiones de gran porte

Las tareas se realizan de lunes a lunes, durante mañana, tarde y noche. El movimiento de camiones se concentra principalmente en horario nocturno para reducir el impacto en el tránsito urbano.

La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A.

Contactos y consultas sobre la obra

Empresa ejecutora: UTE CN Sapag S.A. – R.J. Ingeniería S.A.

Teléfono para consultas o reclamos: 299-4018885

Cruces actualmente habilitados

Gatica

Chaneton

Don Bosco

Avenida Olascoaga

Chubut

Próximos cruces previstos

Bahía Blanca

Linares

Estado de la obra