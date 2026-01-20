El presidente Javier Milei ya se encuentra en Davos, Suiza, donde este miércoles brindará su discurso en el Foro Económico Mundial, una de las citas internacionales más relevantes para el Gobierno y un escenario clave para exponer, por tercera vez, las ideas centrales de su gestión ante líderes políticos, empresarios y referentes globales.

El mandatario arribó este martes a la ciudad alpina acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La comitiva forma parte de una agenda intensa que combina encuentros políticos, empresariales y exposiciones públicas.

Además de su participación en el foro, Milei sumó una actividad internacional de alto perfil: el jueves asistirá a la ceremonia de formalización del Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de promover acciones en favor de la paz en la Franja de Gaza.

La agenda del presidente comenzó con una reunión con el emprendedor británico Maurice Ostro, referente del Consejo de Acción Empresarial y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos. El encuentro marcó el inicio de una serie de contactos estratégicos en el marco del foro.

Para este miércoles, Milei tiene previsto un saludo oficial con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y luego participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, un espacio de intercambio con directivos y CEOs de importantes empresas y grupos económicos interesados en el rumbo del país.

Más tarde, el jefe de Estado mantendrá una reunión con ejecutivos de bancos globales y, ya en la previa a su presentación, se encontrará con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

El momento central de la jornada será el discurso de Javier Milei, que está previsto para las 11.45, hora argentina, luego de la exposición de Donald Trump. Si bien se espera un cruce informal entre ambos líderes, no hay confirmada una reunión bilateral.