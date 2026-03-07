El Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó este sábado al mediodía la detención de un hombre de 23 años, en el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido en Plaza Huincul que dejó dos personas fallecidas.

La medida fue ordenada tras analizar diversa información recolectada por la fiscalía de Cutral Co junto con la Policía de la provincia de Neuquén, que intervienen en la investigación del hecho.

El detenido es quien conducía la camioneta Toyota Hilux involucrada en el choque.

Audiencia prevista para este domingo

Luego de concretarse la detención, el Ministerio Público Fiscal solicitó a la Oficina Judicial la fijación de una audiencia para este domingo, con el objetivo de realizar la formulación de cargos contra el conductor.

De acuerdo con la información preliminar de la investigación, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.50 de la mañana en el kilómetro 1.324 de la ruta nacional 22, a la altura de la ciudad de Plaza Huincul.

En ese punto chocaron de forma frontal:

una camioneta Toyota Hilux , en la que viajaban cuatro personas

un vehículo Kia Sorento, con tres ocupantes

Quiénes fueron las víctimas

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

Atilio Contreras , de 60 años

Julián Iván Zúñiga, de 27 años

Ambos viajaban en el Kia Sorento.

El conductor del vehículo resultó ileso, según la información preliminar difundida por el Ministerio Público Fiscal.

Heridos graves tras el impacto

En la Toyota Hilux, además del conductor detenido, viajaban tres mujeres que sufrieron heridas de gravedad.

Dos permanecen internadas en Cutral Co

Una fue derivada a la ciudad de Neuquén para recibir atención médica

Las autoridades continúan con las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades en el siniestro.