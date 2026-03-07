La Selección argentina se prepara para una nueva cita internacional y lo hará con cambio de look. El equipo dirigido por Lionel Scaloni estrenará su nueva camiseta alternativa cuando enfrente a España en la Finalissima, el duelo que reúne a los campeones de América y Europa.

La indumentaria que utilizará la Albiceleste será la segunda equipación diseñada para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió, se trata de una camiseta completamente negra con detalles en blanco y azul, un modelo que ya había comenzado a circular en filtraciones en redes sociales.

La presentación de nuevas camisetas antes de una gran competencia es habitual en el calendario de las selecciones, ya que las marcas deben lanzar oficialmente los modelos que se utilizarán durante el torneo. Sin embargo, en Argentina este estreno despertó un detalle estadístico que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

A lo largo de su historia, la Selección argentina casi siempre disputó las finales con su clásica camiseta celeste y blanca. De hecho, las únicas dos veces que jugó una final de Copa del Mundo con uniforme alternativo terminaron con derrotas.

La primera ocurrió en el Mundial de Italia 1990, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo cayó 1-0 ante Alemania. La segunda fue en Brasil 2014, cuando la selección conducida por Alejandro Sabella volvió a perder por el mismo resultado y frente al mismo rival.

Por eso, más allá de la curiosidad estadística, el estreno de la nueva camiseta genera comentarios y supersticiones en el mundo futbolero. Mientras tanto, la Finalissima sigue sin sede confirmada: en un principio estaba prevista para disputarse en Medio Oriente, aunque todavía no hay definiciones oficiales y no se descarta un cambio de escenario.