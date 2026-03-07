Las redes sociales y los medios internacionales estallaron con una noticia que mezcla fútbol y espectáculo: los rumores de romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito. La actriz española y el delantero francés quedaron en el centro de la escena luego de que se filtraran imágenes que los muestran juntos en diferentes ciudades de Europa, lo que despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Según trascendió, Ester Expósito y Kylian Mbappé coincidieron primero en Madrid y luego en París. Los encuentros habrían ocurrido durante los últimos días de febrero y comienzos de marzo, lo que generó una fuerte repercusión en medios especializados en farándula y también en el mundo deportivo, donde el nombre del futbolista del Real Madrid suele ser tendencia.

Uno de los momentos que más alimentó las versiones ocurrió cuando testigos afirmaron haber visto a Ester Expósito y Kylian Mbappé cenando juntos en un restaurante con vista a la Torre Eiffel. Según quienes estaban presentes en el lugar, ambos se mostraron muy cómplices y permanecieron varias horas conversando, lo que rápidamente despertó sospechas sobre una posible relación.

El viernes 6 de marzo apareció una revelación que terminó de encender la polémica. El bloguero francés Aqababe publicó un mensaje en X, la red social antes conocida como Twitter, que rápidamente se viralizó. “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento”, escribió el influencer.

En el mismo posteo, Aqababe agregó más detalles que aumentaron el impacto del rumor. “Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”, aseguró el bloguero, generando una ola de comentarios y teorías en redes.

Las imágenes del supuesto encuentro entre Ester Expósito y Kylian Mbappé, difundidas por el propio Aqababe, comenzaron a circular rápidamente en internet. En cuestión de minutos, los fans de la actriz y del futbolista analizaron cada detalle de las fotos para confirmar si realmente se trataba de ellos.

Otro dato que llamó la atención de los seguidores más atentos fue la actividad en redes sociales. Muchos notaron que Ester Expósito y Kylian Mbappé se siguen mutuamente en Instagram, lo que para algunos podría ser una pista de que el vínculo comenzó a través de mensajes privados o contactos digitales.

Por ahora, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé hicieron declaraciones públicas sobre estos rumores. Sin embargo, las fotos, los testimonios y la información difundida por Aqababe alcanzaron para convertir esta supuesta historia en uno de los temas más comentados del momento en el espectáculo internacional.